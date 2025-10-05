गोरखपुर में फर्जी तरीके से नवीं मोहम्मद का जुलूस निकालने का लिया आदेश, पोल खुली तो उड़े अधिकारियों के होश

जानकारी के मुताबिक अहमद रजा उर्फ शादाब ने बीते 30 सितंबर को गोरखनाथ थाने पर प्रार्थना पत्र देकर 04 अक्तूबर को बारावफात का जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी। विजयदशमी त्यौहार और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए आवेदन की जांच दरोगा अजय कुमार द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान सामने आया कि अहमद रजा ने पूर्व में अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा बरावफात जुलूस हेतु जारी किए गए अनुमति आदेश पत्रांक-806/आशुलि-नगर, 04.09.2025 में धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित तरीके से परिवर्तन कर दिया।