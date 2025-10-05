जिला जजों के कार्य क्षेत्र में बदलाव: कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, संभल, देवरिया जिलों नये जिला जज

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब
District Judge transferred जिला जज के कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन किया गया है। कानपुर, कन्नौज, उन्नाव, चित्रकूट, बहराइच, बांदा, संभल, देवरिया, महोबा, जालौन, फतेहपुर, अंबेडकर नगर, ललितपुर, हरदोई, बनारस, सहित अन्य जिलों में जिला जज की नियुक्ति की गई है। फतेहपुर के जिला क्षेत्र अनमोल पाल को कानपुर नगर का जिला जज बनाया गया है। जबकि जौनपुर के जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा को उन्नाव का जिला जज नियुक्त किया गया है
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने ललितपुर के जिला जज नरेंद्र कुमार झा को कन्नौज का जिला जज बनाया है। इसी प्रकार हरदोई के जिला जज संजीव शुक्ला को बनारस का जिला जज बनाया गया है। अंबेडकर नगर के जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक को हरदोई का जिला जज, अमेठी के ओएसडी अशोक कुमार सिंह सप्तम को ललितपुर का जिला जज बनाया गया है।
कन्नौज के जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार को अंबेडकर नगर का जिला जज बनाया गया है। जबकि बरेली के जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार पंचम को फतेहपुर का जिला जज मनाया गया है। सिद्धार्थनगर के जिला जज विरजेंद्र कुमार सिंह को जालौन का जिला जज बनाया गया है। सीतापुर के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश राम नगीना यादव को महोबा का जिला जज, फतेहपुर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी धनेन्द्र प्रताप सिंह को देवरिया का जिला जज के पद पर भेजा गया है।
महोबा के जिला जज विदुषी सिंह को संभल का जिला जज, बिजनौर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी अल्पना को बांदा का जिला जज, हरदोई के मोटर एक्सीडेंट क्लेम टर्मिनल के पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार सिंह को बहराइच का जिला जज, अयोध्या के मोटर एक्सीडेंट क्लेम क्रिमिनल के पीठासीन अधिकारी शेषमणि को चित्रकूट का जिला जज बनाया गया है। जबकि चित्रकूट के जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी को लखनऊ में सीनियर रजिस्टर लखनऊ बेंच के पद पर भेजा गया है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग