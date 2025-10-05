जिला जजों के कार्य क्षेत्र में बदलाव: कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, संभल, देवरिया जिलों नये जिला जज

कन्नौज के जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार को अंबेडकर नगर का जिला जज बनाया गया है। जबकि बरेली के जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार पंचम को फतेहपुर का जिला जज मनाया गया है। सिद्धार्थनगर के जिला जज विरजेंद्र कुमार सिंह को जालौन का जिला जज बनाया गया है। सीतापुर के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश राम नगीना यादव को महोबा का जिला जज, फतेहपुर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी धनेन्द्र प्रताप सिंह को देवरिया का जिला जज के पद पर भेजा गया है।