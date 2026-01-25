किशोरी का रेप कर इंस्टाग्राम फ्रेंड फरार, मौका देख तीन अन्य भी किए दुष्कर्म…22 दिन बाद स्पा सेंटर से बरामद हुई किशोरी

पुलिस जांच में सामने आया है कि अपहरण के बाद बालिका को पहले गीडा क्षेत्र के नौसढ़ में स्थित एक होटल में तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हालत बिगड़ने पर उसे जबरन दवाएं खिलाई गईं और फिर बड़हलगंज के एक स्पा सेंटर को सौंप दिया गया। बालिका का आरोप है कि स्पा सेंटर में भी उसे शोषण के लिए रखा गया।