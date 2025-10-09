कानपुर ब्लास्ट…गोरखपुर में भी हाई अलर्ट, जिले में पुलिस की सतर्कता बढ़ी

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में देर रात तक पुलिस की सघन चेकिंग
कानपुर में ब्लास्ट की घटना के बाद गोरखपुर पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे समेत शहर के प्रमुख भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, मंदिरों और मस्जिदों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बुधवार देर रात तक पुलिस गश्त कर संदिग्ध रूप से घूम रहे लोगों से पूछताछ की।
DGP के निर्देश पर SSP राजकरन ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद जिले भर में चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। SP नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस ने पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान चलाया, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की गहन जांच की गई। SP सिटी अभिनव त्यागी के नेतृत्व में CO कैंट ने पुलिसकर्मियों के साथ रेलवे स्टेशन और परिसर में बैठे लोगो की जांच की, उनके नाम, पता और आधार कार्ड देखे गए। SP साउथ जितेंद्र कुमार ने दक्षिणांचल सीमा क्षेत्र में दूसरे जिले से आने वाले वाहनों की जांच कराई। जिले में फिलहाल स्थिति सामान्य है, पुलिस की चौकसी बढ़ी है।
