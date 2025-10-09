कानपुर विस्फोट: खड़ी स्कूटी में विस्फोट से दहशत, आठ झुलसे, क्या कहते हैं पुलिस कमिश्नर?

फोटो सोर्स- 'X' पुलिस कमिश्नरेट कानपुर
Kanpur blast कानपुर में बीते 8 अक्टूबर की रात भीड़भाड़ वाले इलाके में अचानक धमाका हो गया। जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। लोग बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कई लोग झुलस गए। एक महिला सहित चार गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। अग्निशमन दाल भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस कमिश्नर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शुरुआती तौर पर विस्फोट का कारण नहीं पता चल पाया था। बैटरी का विस्फोट भी बताया जा रहा था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विस्फोट दुकान के सामने खड़ी स्कूटी की डिग्गी में हुआ है। जिसमें आठ लोग घायल हुए हैं। इनमें चार की हालत गंभीर है। घटना की जांच की जा रही है। विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। मामला मूलगंज थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश कानपुर के मूलगंज थाना के मिश्री बाजार स्थित दुकान के सामने खड़ी स्कूटी में अचानक ब्लास्ट हो गया। जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आठ लोग झुलस गए। जिसमें सुहाना (16), मुरसलीन (25), रईसुद्दीन (40) जुबीन (15) अब्दुल (25) अश्वनी कुमार मोहसिन, बिलाल आदि शामिल है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि महिला सहित दो लोगों के कपड़े पूरी तरह जल गए।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मूलगंज थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि विस्फोट अब्दुल्ला की दुकान के सामने खड़ी स्कूटी में हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजल स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया गया। घटनास्थल की जांच की जा रही है। विस्फोट में कुल आठ लोग झूलसे हैं। जिनमें चार की हालत गंभीर है। दो को लखनऊ पर किया गया है।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि तलाशी के दौरान कपड़े की दुकानों में भारी मात्रा में अवैध पटाखा और सुतली बम बरामद किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिवाली के पहले पटाखों का भंडारण और बिक्री अवैध रूप से किया जा रहा है। जिसमें विभागीय कर्मचारियों की भी लापरवाही निकाल कर सामने आ रही है। जिसकी भी जांच कराई जाएगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें।
