कानपुर विस्फोट: खड़ी स्कूटी में विस्फोट से दहशत, आठ झुलसे, क्या कहते हैं पुलिस कमिश्नर?

Kanpur blast कानपुर में बीते 8 अक्टूबर की रात भीड़भाड़ वाले इलाके में अचानक धमाका हो गया। जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। लोग बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कई लोग झुलस गए। एक महिला सहित चार गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। अग्निशमन दाल भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस कमिश्नर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शुरुआती तौर पर विस्फोट का कारण नहीं पता चल पाया था। बैटरी का विस्फोट भी बताया जा रहा था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विस्फोट दुकान के सामने खड़ी स्कूटी की डिग्गी में हुआ है। जिसमें आठ लोग घायल हुए हैं। इनमें चार की हालत गंभीर है। घटना की जांच की जा रही है। विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। मामला मूलगंज थाना क्षेत्र का है।