प्रेमिका को 15 बार कॉल कर बुलाया फिर ट्रेन से कटकर प्रेमी की हुई मौत…डरकर शव छोड़कर भागी युवती

सूरज के ममेरे भाई सत्यम पांडेय, मामा संतोष कुमार पांडेय और चचेरे भाई अंकित पांडेय ने युवती पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि युवती ने सूरज को जानबूझकर ट्रैक पर ले जाकर धक्का दिया। गोविंदनगर थाना प्रभारी रिकेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रतनलाल नगर चौकी प्रभारी मनीष सिंह को सोमवार सुबह फैक्टरी से फोन आया था, जिस पर उन्होंने शव की जानकारी दी। फिलहाल मामला दुर्घटना का लग रहा है, लेकिन जांच जारी है।