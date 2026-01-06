प्रेमिका को 15 बार कॉल कर बुलाया फिर ट्रेन से कटकर प्रेमी की हुई मौत…डरकर शव छोड़कर भागी युवती

AI Generated Symbolic image.
कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दबौली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रविवार शाम रेलवे ट्रैक के किनारे प्रेमिका के साथ जा रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना से सहमी प्रेमिका शव छोड़कर मौके से फरार हो गई। सोमवार सुबह मोबाइल फोन के जरिए युवक की शिनाख्त हुई, जिसके बाद पुलिस प्रेमिका तक पहुंची। युवती ने बताया कि वह कपड़े खरीदने जा रही थी और प्रेमी साथ चलने लगा था।
मृतक की पहचान सूरज पांडेय (22 वर्ष) के रूप में हुई। वह मूल रूप से सीतापुर जिले के तंबौर क्षेत्र के काशीपुर मल्लापुर गांव का रहने वाला था। परिवार में मां कृष्णावती और बहन रोशनी हैं। सूरज दादा नगर स्थित सूर्या नमकीन फैक्टरी में पैकिंग का काम करता था। फैक्टरी सुपरवाइजर मनोज के अनुसार, सूरज करीब 5 साल से वहां काम कर रहा था। दो महीने पहले फैक्टरी में ही कानपुर देहात के रसूलाबाद की रहने वाली युवती काम करने आई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए।
पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से दो मोबाइल फोन मिले। एक सूरज का और दूसरा युवती का। युवती ने पूछताछ में बताया कि रविवार शाम करीब 6 बजे वह दबौली में कपड़े खरीदने जा रही थी। इस दौरान सूरज ने उसे 15 बार फोन किया, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। बाद में सूरज दबौली वेस्ट अंडरपास के पास मिल गया। युवती ने उसे कपड़े खरीदने की बात बताई तो सूरज साथ चलने को तैयार हो गया।
फैक्टरी के किसी कर्मचारी के देख लेने के डर से दोनों रेलवे लाइन (कानपुर-झांसी ट्रैक) के किनारे-किनारे चलने लगे। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में सूरज आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवती को भी मामूली चोट आई। डर के मारे वह शव छोड़कर भाग गई। घटनास्थल से पुलिस को दो मोबाइल फोन, ईयरबैंड और चप्पलें मिलीं।
सूरज के ममेरे भाई सत्यम पांडेय, मामा संतोष कुमार पांडेय और चचेरे भाई अंकित पांडेय ने युवती पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि युवती ने सूरज को जानबूझकर ट्रैक पर ले जाकर धक्का दिया। गोविंदनगर थाना प्रभारी रिकेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रतनलाल नगर चौकी प्रभारी मनीष सिंह को सोमवार सुबह फैक्टरी से फोन आया था, जिस पर उन्होंने शव की जानकारी दी। फिलहाल मामला दुर्घटना का लग रहा है, लेकिन जांच जारी है।
