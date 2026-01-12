खिचड़ी मेला स्पेशल : सीसीटीवी, ड्रोन की निगरानी में गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र, सुरक्षा के लिए लगे दो हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी

बैठक में डीआईजी/एसएसपी राज करन नय्यर ने कहा कि खिचड़ी मेला न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल का प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश-प्रदेश से दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और सतर्कता के साथ निर्वहन करें।