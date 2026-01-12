खिचड़ी मेला स्पेशल : सीसीटीवी, ड्रोन की निगरानी में गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र, सुरक्षा के लिए लगे दो हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, खिचड़ी मेले में कड़े सुरक्षा प्रबंध
गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक खिचड़ी मेले को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में डीआईजी/एसएसपी गोरखपुर राज करन नय्यर ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में डीआईजी/एसएसपी राज करन नय्यर ने कहा कि खिचड़ी मेला न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल का प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश-प्रदेश से दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और सतर्कता के साथ निर्वहन करें।
श्री नैय्यर ने बताया कि खिचड़ी मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेले के दौरान कुल लगभग 2 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 8 सहायक पुलिस अधीक्षक, 20 क्षेत्राधिकारी (सीओ), 50 निरीक्षक एवं 200 उप निरीक्षक सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। पीएसी, एलआईयू, होमगार्ड, एनसीसी तथा सिविल डिफेंस के जवान भी अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे।
डीआईजी/एसएसपी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। मंदिर परिसर, मेले क्षेत्र, पार्किंग स्थलों, प्रमुख चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा।
बैठक में एसपी सिटी अभिनव त्यागी, एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र, एसपी साउथ दिनेश कुमार पूरी, एसपी मंदिर सुरक्षा संतोष कुमार, सीओ गोरखनाथ रवि सिंह, सीओ कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी सहित गैर जनपद से आए हुए एसपी एवं सीओ भी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विस्तृत जानकारी दी।
डीआईजी/एसएसपी राज करन नय्यर ने यह भी निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के साथ पुलिसकर्मी सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करें। अफवाहों पर कड़ी नजर रखने तथा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी विभागों के समन्वय और पुलिस बल की मुस्तैदी से गोरखनाथ खिचड़ी मेला पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराए।
