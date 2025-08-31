कोलकाता-लालकुआं-कोलकाता स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से होकर चलेगी, त्योहारों में मिलेगी यात्रियों को राहत

आगामी महीनों में आने वाले त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए लालकुआं से कोलकाता और वापस कोलकाता से लालकुआं के बीच साप्ताहिक त्योहार विशेष गाड़ी चलाई जाएगी। यह गाड़ी गोरखपुर होकर गुजरेगी।जिससे यहाँ के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।
यह स्पेशल ट्रेन 04 सितम्बर से 13 नवम्बर 2025 तक हर बृहस्पतिवार को लालकुआं से और 06 सितम्बर से 15 नवम्बर 2025 तक हर शनिवार को कोलकाता से चलेगी। यह 25-27 सितम्बर को नहीं चलेगी। कुल 10 फेरों के लिए इस गाड़ी का संचालन होगा।
गोरखपुर स्टेशन से होकर गुजरने वाली 05060 लालकुआं-कोलकाता त्योहार विशेष गाड़ी लालकुआं से 13.35 बजे रवाना होगी और दूसरे दिन तड़के 02.15 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। इसके बाद यह कप्तानगंज, पडरौना, थावे, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, झाझा, आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए कोलकाता 23.55 बजे पहुँचेगी।
वहीं वापसी में 05059 कोलकाता-लालकुआं विशेष गाड़ी कोलकाता से सुबह 05.00 बजे चलेगी और दूसरे दिन गोरखपुर 02.45 बजे पहुंचेगी। इससे गोरखपुर के यात्रियों को कोलकाता सहित बिहार, झारखंड और बंगाल के कई प्रमुख शहरों तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।
इस ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। जिनमें जनरेटर सह लगेज यान, सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान (स्लीपर) कोच, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी और वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल होंगे। इससे हर वर्ग के यात्री त्योहारों के दौरान आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को मिलेगी विशेष राहत।