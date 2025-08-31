Patrika LogoSwitch to English

कोलकाता-लालकुआं-कोलकाता स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से होकर चलेगी, त्योहारों में मिलेगी यात्रियों को राहत

आगामी महीनों में आने वाले त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे कई स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। इसी क्रम में लालकुआं से कोलकाता वाया गोरखपुर होकर भी स्पेशल ट्रेन चलेगी।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 31, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, त्योहारों में रेलवे चलाएगी स्पेशन ट्रेन

आगामी महीनों में आने वाले त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए लालकुआं से कोलकाता और वापस कोलकाता से लालकुआं के बीच साप्ताहिक त्योहार विशेष गाड़ी चलाई जाएगी। यह गाड़ी गोरखपुर होकर गुजरेगी।जिससे यहाँ के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।

04 सितम्बर से 13 नवम्बर 2025 तक चलेगी स्पेशल ट्रेन

यह स्पेशल ट्रेन 04 सितम्बर से 13 नवम्बर 2025 तक हर बृहस्पतिवार को लालकुआं से और 06 सितम्बर से 15 नवम्बर 2025 तक हर शनिवार को कोलकाता से चलेगी। यह 25-27 सितम्बर को नहीं चलेगी। कुल 10 फेरों के लिए इस गाड़ी का संचालन होगा।

स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग, गोरखपुर से होकर गुजरेगी

गोरखपुर स्टेशन से होकर गुजरने वाली 05060 लालकुआं-कोलकाता त्योहार विशेष गाड़ी लालकुआं से 13.35 बजे रवाना होगी और दूसरे दिन तड़के 02.15 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। इसके बाद यह कप्तानगंज, पडरौना, थावे, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, झाझा, आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए कोलकाता 23.55 बजे पहुँचेगी।

तीन प्रदेश के यात्रियों को मिलेगी कनेक्टिविटी

वहीं वापसी में 05059 कोलकाता-लालकुआं विशेष गाड़ी कोलकाता से सुबह 05.00 बजे चलेगी और दूसरे दिन गोरखपुर 02.45 बजे पहुंचेगी। इससे गोरखपुर के यात्रियों को कोलकाता सहित बिहार, झारखंड और बंगाल के कई प्रमुख शहरों तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

ट्रेन में लगेंगे सभी श्रेणी के 18 कोच

इस ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। जिनमें जनरेटर सह लगेज यान, सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान (स्लीपर) कोच, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी और वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल होंगे। इससे हर वर्ग के यात्री त्योहारों के दौरान आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को मिलेगी विशेष राहत।

Published on:

31 Aug 2025 04:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / कोलकाता-लालकुआं-कोलकाता स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से होकर चलेगी, त्योहारों में मिलेगी यात्रियों को राहत

