कोलकाता-लालकुआं-कोलकाता स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से होकर चलेगी, त्योहारों में मिलेगी यात्रियों को राहत

इस ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। जिनमें जनरेटर सह लगेज यान, सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान (स्लीपर) कोच, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी और वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणी के कोच शामिल होंगे। इससे हर वर्ग के यात्री त्योहारों के दौरान आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को मिलेगी विशेष राहत।