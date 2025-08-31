डिजिटल क्रॉप सर्वे में सुस्ती नहीं चलेगी, डीएम बोले- 6 सितम्बर तक सभी आईडी करें एक्टिव

इस मौके पर सीडीओ देवयानी, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, डीसी मनरेगा हसीब अंसारी, जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर, जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी समेत सभी एसडीएम मौजूद रहे। डीएम अविनाश सिंह ने साफ कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह योजना सीधे उनके हित से जुड़ी हुई है। इसलिए इसमें लापरवाही करने वाले अफसर या कर्मचारी बच नहीं पाएंगे।