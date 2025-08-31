डिजिटल क्रॉप सर्वे में सुस्ती नहीं चलेगी, डीएम बोले- 6 सितम्बर तक सभी आईडी करें एक्टिव

बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में ढिलाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार की टॉप प्रायोरिटी में है और जो भी लापरवाही करेगा, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने नाराजगी जताई कि कुछ तहसीलों में अब तक सर्वे आईडी एक्टिव ही नहीं हो सकी हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि 6 सितम्बर तक हर हाल में सभी आईडी चालू हो जानी चाहिए।
बैठक में डीएम ने कहा कि सर्वे में लगे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है, तभी तय समय पर काम पूरा हो सकेगा। उन्होंने एडीओ पंचायतों को हफ्ते में कम से कम एक बार फील्ड विजिट करने और उपजिलाधिकारियों को रोजाना प्रगति की मॉनिटरिंग करने को कहा।
इस मौके पर सीडीओ देवयानी, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, डीसी मनरेगा हसीब अंसारी, जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर, जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी समेत सभी एसडीएम मौजूद रहे। डीएम अविनाश सिंह ने साफ कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह योजना सीधे उनके हित से जुड़ी हुई है। इसलिए इसमें लापरवाही करने वाले अफसर या कर्मचारी बच नहीं पाएंगे।