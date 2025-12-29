एआई बन सकता है प्रभावी सहयोगी, सलाहकार नहीं, सजग रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट

कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि देश की प्रगति के लिए औद्योगिक विकास और आर्थिक उन्नति अनिवार्य है और इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इस मौके पर मनिकंडन ए ने आईसीएआई बरेली शाखा के नए भवन के लिए भूमि आवंटन का आश्वासन दिया। सम्मेलन में आईसीएआई केंद्रीय परिषद सदस्य सीए ज्ञान चंद्र मिश्रा (कानपुर), जीएसटी विभाग के संयुक्त आयुक्त के.के. गुप्ता, सहायक आयुक्त डी.के. सिंह समेत कई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।

सम्मेलन की अध्यक्षता सीए रतन के. गुप्ता ने की। शाखा अध्यक्ष अमित टंडन, उपाध्यक्ष नीरज अग्रवाल, सचिव विनीश अरोड़ा, कोषाध्यक्ष गौरव अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर मौजूद रहे।