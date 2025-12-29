गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े इन शूटर्स का 2025 में ‘जड़’ से सफाया; दिशा पाटनी के…

दरअसल, सिंतबर 2025 में बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप से जुड़े गोल्डी बराड़ गैंग ने ली। हमले के बाद से ही पाटनी परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उनके घर जाने वाले रास्ते की किलाबंदी कर दी गई। जांच के लिए पुलिस के 5 बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जिसके बाद मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली।