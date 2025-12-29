29 दिसंबर 2025,

बरेली

गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े इन शूटर्स का 2025 में ‘जड़’ से सफाया; दिशा पाटनी के…

Crime News: 2025 में गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े कुछ शूटर्स का सफाया पुलिस ने किया। एनकाउंटर में शूटर्स मारे गए। इनमें से 2 ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हमला किया था।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Harshul Mehra

Dec 29, 2025

shooters associated with goldy barad lawrence bishnoi killed in encounter 2025 attacked disha patni house

गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े शूटर्स का 2025 में हुआ एनकाउंटर। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Crime News: 2025 में उत्तर प्रदेश में कई बड़े क्राइम हुए। इसमें दिशा पाटनी के घर पर हुए हमले का मामला भी शामिल है। दिशा पाटनी के घर जिन बदमाशों ने हमला किया था वह गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे।

पहले जानिए मामला

दरअसल, सिंतबर 2025 में बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप से जुड़े गोल्डी बराड़ गैंग ने ली। हमले के बाद से ही पाटनी परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उनके घर जाने वाले रास्ते की किलाबंदी कर दी गई। जांच के लिए पुलिस के 5 बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जिसके बाद मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली।

मुख्य आरोपियों को पुलिस ने किया ढेर

मामले को लेकर गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हुई। जिसमें मामले के मुख्य आरोपी रविंद्र और अरुण पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। यह कार्रवाई यूपी STF, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा STF की संयुक्त टीम द्वारा अंजाम दी गई।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 1 लाख रुपये का इनामी बदमाश का एनकाउंटर

इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ में फरवरी 2025 में एक बड़े पुलिस ऑपरेशन में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा 1 लाख रुपये का इनामी बदमाश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के एनकाउंटर में मारा गया। बदमाश की पहचान जीतू उर्फ ​​जितेंद्र के तौर पर हुई, जो मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई।

मेरठ के मुंडाली थाना इलाके में STF की बदमाशों के एक गैंग से जबरदस्त मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हरियाणा के झज्जर जिले के असौंदा गांव का रहने वाला जीतू कई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल था। उसके खिलाफ अलग-अलग चार्ज के तहत आठ क्रिमिनल केस दर्ज थे।

पैरोल मिली और फरार

2016 में, जीतू को झज्जर में एक डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा हुई थी। हालांकि, उसे 2023 में पैरोल मिल गई, जिस दौरान वह कस्टडी से भाग गया। भागने के बाद, उसने गाजियाबाद के टीलामोड़ इलाके में एक मर्डर किया, जहां उसने कॉन्ट्रैक्ट पर एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। तब से, वह फरार था।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों से जुड़ा था नाम

जेल में रहते हुए, जीतू का कॉन्टैक्ट बदनाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों से हुआ। भागने के बाद, वह गैंग में शामिल हो गया और उनके गैर-कानूनी कामों में शामिल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ने में मदद करने वाली किसी भी जानकारी के लिए 1 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

29 Dec 2025 02:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े इन शूटर्स का 2025 में 'जड़' से सफाया; दिशा पाटनी के…

