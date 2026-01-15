गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब, सीएम योगी ने चढ़ाई खिचड़ी…गर्भगृह में अन्न की हो रही है बारिश

मंदिर प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह आठ बजे तक लाखों श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ा चुके थे। बाहर लंबी लाइन लगी हैं, भीड़ अधिक होने के कारण श्रद्धालु गर्भगृह के बाहर से ही खिचड़ी अर्पित कर रहे हैं। एक साथ सैकड़ों लोगों की ओर से खिचड़ी अर्पित करने से मंदिर में मानो अन्न की बारिश हो रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के स्वयंसेवक और पुलिस-प्रशासन के लोग जगह-जगह तैनात हैं।