“लालना लाल होईहे हो”…मैथिली के इस सोहर पर नाचा गोरखपुर, स्वागत से हुईं अभिभूत

मैथिली ठाकुर से एक संक्षिप्त बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि गोरखपुर अंजान शहर नहीं है वे बचपन से आती रही हैं। पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर महोत्सव में ही मिली थी। विधायक बनने के सवाल पर उन्होंने बोला कि वह कभी नहीं सोची थीं कि एक दिन विधायक की कुर्सी पर बैठेंगी लेकिन लोगों के प्यार और आशीर्वाद से यह सम्भव हो पाया है। विधायक बनने के बाद पहली बार गोरखपुर आने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं पहले भी जब यहां आती थी तो उतना ही सम्मान और लोगों का प्यार मिलता था आज भी उस तरह मुझे प्यार मिला।