आशी बना अजय दीक्षित, किशोरी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, कराया धर्म परिवर्तन, एसपी से शिकायत

Unnao Love Jihad उन्नाव में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने नाम और धर्म छुपाकर किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसाया। युवक ने हर कदम पर किशोरी से झूठ बोला और शादी करने का दबाव बनाया। वह अलग कमरा लेकर रहने लगा, जिसका खुलासा उस समय हुआ जब युवक नमाज पढ़ते दिखाई पड़ा। पता चला कि युवक सफीपुर का रहने वाला है और उसने धोखे में रखकर नजदीकी बढ़ाई। अपने घर ले जाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और मस्जिद में मौलवी से मिलकर उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया। एसपी ऑफिस में शिकायती पत्र देकर किशोरी ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लव-जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिए शिकायती पत्र में महिला ने आरोप लगाया कि सफीपुर थाना क्षेत्र के मीर बाजार निवासी आशी पुत्र सलीम ने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की। उसने अपना नाम अजय दीक्षित बताया। उसने कहा कि वह ड्राइवर है और भाड़े की गाड़ी चलाता है।
इसके साथ ही वह लगातार फोन पर संपर्क बनाए रहा और धीरे-धीरे अजय ने शादी करने का दबाव बनाया। वह उसे अलग कमरे में लेकर रहने लगा। इसी बीच उसने शादी कर ली। एक दिन कमरे में अजय नमाज पढ़ते दिखाई पड़ा। जिससे उसकी सच्चाई सामने आई। पता चला कि अजय का असली नाम आशी है और वह सफीपुर का रहने वाला है।
आशी उसे अपने घर ले गया। जहां उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। इसके लिए उसके साथ मारपीट की गई और मस्जिद ले जाया गया। मस्जिद में उसका धर्म परिवर्तन भी कर दिया गया। धमकी देकर कहा गया कि अगर पुलिस को बताया तो परिवार को जान से मरवा दिया जाएगा। अपनी शिकायती पत्र में महिला ने न्याय की गुहार लगाई है।
