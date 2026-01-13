आशी बना अजय दीक्षित, किशोरी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, कराया धर्म परिवर्तन, एसपी से शिकायत

Unnao Love Jihad उन्नाव में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने नाम और धर्म छुपाकर किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसाया। युवक ने हर कदम पर किशोरी से झूठ बोला और शादी करने का दबाव बनाया। वह अलग कमरा लेकर रहने लगा, जिसका खुलासा उस समय हुआ जब युवक नमाज पढ़ते दिखाई पड़ा।‌ पता चला कि युवक सफीपुर का रहने वाला है और उसने धोखे में रखकर नजदीकी बढ़ाई। अपने घर ले जाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और मस्जिद में मौलवी से मिलकर उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया। एसपी ऑफिस में शिकायती पत्र देकर किशोरी ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है। ‌