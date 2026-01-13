13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

आशी बना अजय दीक्षित, किशोरी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, कराया धर्म परिवर्तन, एसपी से शिकायत

Unnao Love Jihad उन्नाव में लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसमें आशी नाम का युवक अजय दीक्षित बनकर लड़की को अपने प्यार के चंगुल में फंसाया और शादी कर ली। लड़के और उसके घर वालों ने मारपीट करके लड़की का धर्म परिवर्तन भी कर दिया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Jan 13, 2026

पीड़िता ने सुनाई आप बीती (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

Unnao Love Jihad उन्नाव में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने नाम और धर्म छुपाकर किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसाया। युवक ने हर कदम पर किशोरी से झूठ बोला और शादी करने का दबाव बनाया। वह अलग कमरा लेकर रहने लगा, जिसका खुलासा उस समय हुआ जब युवक नमाज पढ़ते दिखाई पड़ा।‌ पता चला कि युवक सफीपुर का रहने वाला है और उसने धोखे में रखकर नजदीकी बढ़ाई। अपने घर ले जाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और मस्जिद में मौलवी से मिलकर उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया। एसपी ऑफिस में शिकायती पत्र देकर किशोरी ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है। ‌

आशी बना अजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लव-जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिए शिकायती पत्र में महिला ने आरोप लगाया कि सफीपुर थाना क्षेत्र के मीर बाजार निवासी आशी पुत्र सलीम ने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की। उसने अपना नाम अजय दीक्षित बताया। उसने कहा कि वह ड्राइवर है और भाड़े की गाड़ी चलाता है।

नमाज पढ़ने पर हुआ खुलासा

इसके साथ ही वह लगातार फोन पर संपर्क बनाए रहा और धीरे-धीरे अजय ने शादी करने का दबाव बनाया। वह उसे अलग कमरे में लेकर रहने लगा। इसी बीच उसने शादी कर ली। एक दिन कमरे में अजय नमाज पढ़ते दिखाई पड़ा। जिससे उसकी सच्चाई सामने आई। पता चला कि अजय का असली नाम आशी है और वह सफीपुर का रहने वाला है।

जबरन धर्म परिवर्तन कराया

आशी उसे अपने घर ले गया। जहां उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। इसके लिए उसके साथ मारपीट की गई और मस्जिद ले जाया गया। मस्जिद में उसका धर्म परिवर्तन भी कर दिया गया। धमकी देकर कहा गया कि अगर पुलिस को बताया तो परिवार को जान से मरवा दिया जाएगा। अपनी शिकायती पत्र में महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 09:25 pm

Published on:

13 Jan 2026 09:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / आशी बना अजय दीक्षित, किशोरी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, कराया धर्म परिवर्तन, एसपी से शिकायत

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्या केशव प्रसाद मौर्य जुलाई में सपा ज्वॉइन करेंगे? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वयं दिया जवाब

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग)
उन्नाव

पूर्व सपा विधायक उदय राज यादव ने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले- की गई साजिश

कुलदीप सिंह सेंगर और उदय राज यादव (फोटो सोर्स- 'X' उदय राज यादव)
उन्नाव

Unnao rape case: कुलदीप सिंह सेंगर की पुत्री की दिल्ली के पत्रकारों को नसीहत, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन

दिल्ली जंतर मंतर में सपोर्टर (फोटो सोर्स- कुलदीप सिंह सपोर्टर)
उन्नाव

मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- ममता की राज में मार-काट, नहीं पड़ते वोट, राम के नाम पर विपक्ष को पेट में दर्द

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते मंत्री धर्मपाल सिंह (फोटो सोर्स- बीजेपी मीडिया प्रभारी)
उन्नाव

‘मेरा मानसिक बलात्कार करना बंद कराओ’, पीड़िता बोली- कुलदीप सेंगर के समर्थक कर रहे चरित्र हनन

unnao rape case update victim new video surfaces big statement about kuldeep singh sengar supporters
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.