महिला आरक्षण बिल पर विरोधियों को घेरे सांसद रविकिशन, लगा दिए बड़ा आरोप…

रविवार को गोरखपुर सांसद रविकिशन भगवान परशुराम की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाली सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। विपक्षियों पर बड़ा पाप करने का इल्जाम लगाया है और इसके लिए नारी शक्ति और इस देश की महिला समाज इनको काभी माफ नही करेंगी। सांसद ने कांग्रेस, सपा, टीएमसी और अन्य पार्टी को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि- इन लोगों ने महिलाओं और बेटियों का अधिकार छीना है।