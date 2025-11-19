सांसद रवि किशन ने खुद भरा SIR फॉर्म, जनता से कहा—“मतदान सूची में आपका नाम ही लोकतंत्र की असली ताकत”

फॉर्म भरने के दौरान मौजूद अधिकारियों और आम नागरिकों ने उन्हें उदाहरण के रूप में देखा, क्योंकि प्रायः लोग मतदाता सूची में सुधार को लेकर लापरवाही बरतते हैं। इसी पर संदेश देते हुए सांसद ने कहा— “सशक्त लोकतंत्र की नींव हैं ‘सत्यापित मतदाता’। आपका नाम मतदाता सूची में सही-सही दर्ज होना सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देने का सबसे बड़ा तरीका है।”उन्होंने आगे कहा कि यह अभियान हर उम्र, हर वर्ग और हर समाज के नागरिक के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। “आप सभी SIR फॉर्म अवश्य भरें। आपका यह छोटा सा प्रयास भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जब मतदाता सूची सही होगी, तभी मतदान भी सही होगा और प्रतिनिधित्व भी सही।”*