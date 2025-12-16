16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

गोरखपुर

IT Raid:गोरखपुर और कुशीनगर में इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट में हड़कंप

गोरखपुर में मंगलवार की सुबह व्यापारियों में उस समय खलबली मच गई जब बड़े ऑटोमोबाइल व्यवसाई के ऑफिस और आवास पर इनकम टैक्स के टीम एक साथ रेड डाली।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 16, 2025

Up news, gprakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, इनकम टैक्स रेड

मंगलवार की सुबह गोरखपुर और कुशीनगर के बड़े व्यापारियों के यहां इनकम टैक्स की टीमों ने एक साथ रेड डाला। सूत्रों के मुताबिक यह टीम लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज से पहुंची है। बता दें कि शहर के मेडिकल कालेज रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल के शो रूम पर वाराणसी जिले(UP 65) के नंबर की गाड़ियों से टीम के आधा दर्जन सदस्य पहुंचे हैं।

व्यापारी के CA के यहां भी पहुंची इनकम टैक्स की टीम

इसके साथ ही व्यापारी के स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित आवास पर भी टीमें पहुंची हैं। वहीं गोलघर स्थित एक शापिंग कॉम्पलेक्स के बाहर भी टीमें पहुंची हैं। यहां कारोबारी के CA का ऑफिस हैं। इनकम टैक्स की टीम के चिलुआताल थानाक्षेत्र के बरगदवां क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भी टीम के पहुंचने की चर्चा है।

कुशीनगर में रियल स्टेट रेड हिल्स ग्रुप पर रेड

इंकमटैक्स की रेड कुशीनगर में रेड हिल्स ग्रुप पर भी पड़ी है। यह ग्रुप के ऑनर आलमगीर अंसारी के घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर की गई। आयकर विभाग की दो टीमों ने कसया थानाक्षेत्र के पंडित दीनदयाल नगर और मल्लुडीह स्थित उनके आवासों पर छानबीन की। जानकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स की चार गाड़ियां रेड हिल्स के कुशीनगर स्थित ऑफिस पर पहुंचीं।

सीसीटीवी कराए लगाए बंद, प्रवेश पर प्रतिबंध

वहीं, चार अन्य गाड़ियों से दूसरी टीम आलमगीर के निवास पर मौजूद है। रेड के दौरान टीम ने छापेमारी के दौरान CVTV कैमरे बंद करा दिए गए हैं और किसी को भी अंदर आने-जाने या फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है।रेड हिल्स ग्रुप के मालिक आलमगीर अंसारी जमीन के कारोबार से जुड़े हैं। यह कंपनी 2019 से शुरू हुई थी और छह साल में अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दी।







गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

शहर के कैंट थानाक्षेत्र में सिपाही से नशे की हालत में युवती के द्वारा हाथापाई का मामला आया है, इसमें शांति भंग के मामले में कारवाई करते हुए पुलिस ने चार लोगों का चालान कर दिया।

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

एम्स गोरखपुर दे रहा है मरीजों को बड़ी सुविधा, नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में महिला और दो बच्चियां ट्रेन से कटीं, दो की दर्दनाक मौत…एक बच्ची की हालत गंभीर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बेटे का जन्मदिन मनाने में कम पड़े पैसे तो बाप ने कर डाला यह कांड, घंटों हलकान रही पुलिस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड फर्जी IAS अरेस्ट: 24 बॉडीगार्ड और प्रेमिका ने रचा गिरफ्तारी का जाल, चौंकाने वाला है मामला

fake ias gorakhpur lalit kishore girlfriend tip fraud tender
गोरखपुर
