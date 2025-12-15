एम्स गोरखपुर दे रहा है मरीजों को बड़ी सुविधा, नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़

बता दें कि एम्स गोरखपुर में हिंद पैथोलॉजी जब तक खून व पेशाब की जांच करती थी, रिपोर्ट के लिए रोगियों व उनके स्वजन को आयुष भवन जाना पड़ता था। रिपोर्ट लेकर दुबारा वापस OPD में आकर तब डॉक्टर को दिखाना पड़ता था। तीमारदारों के साथ ही मरीजों को भी दिक्कत उठानी पड़ती थी। अब OPD भवन के फर्स्ट व सेकंड फ्लोर पर ही रिपोर्ट मिलने से रोगियों को काफी लाभ हो रहा है। उनको बिना वजह भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है। बायोकेमिस्ट्री विभाग की दो सौ रुपये तक की जांच मुफ्त होने से रोगियों को आर्थिक फायदा भी हो रहा है। साथ ही एम्स में पेपरलेस काम की दिशा में भी प्रगति होगी।