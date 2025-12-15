15 दिसंबर 2025,

सोमवार

गोरखपुर

एम्स गोरखपुर दे रहा है मरीजों को बड़ी सुविधा, नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़

मरीजों को सुविधा देने के क्रम में एम्स गोरखपुर नया सिस्टम शुरू करने जा रहा है। अब पैथोलॉजी में खून और यूरिन की जांच रिपोर्ट सीधे मरीज के वाट्सअप पर आ जाएगा।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 15, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: इमेज, AIIMS गोरखपुर

गोरखपुर एम्स लगातार अपने प्रयासों से मरीजों को नई नई सुविधाएं दे रहा है। एम्स में खून व पेशाब की जांच कराने वाले रोगियों के मोबाइल फोन नंबर पर रिपोर्ट मिलेगी। एम्स प्रशासन रोगियों की सुविधा के लिए यह सिस्टम बनाने में जुटा है। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर रिपोर्ट का पीडीएफ भी भेजा जाएगा।

मेडिकल रिपोर्ट के लिए नहीं भटकना होगा

इस कदम से अब रोगियों को मेडिकल रिपोर्ट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यदि रोगी के पास रिपोर्ट की कॉपी नहीं होगी तो डॉक्टर इसे ही देखकर इलाज करेंगे। एम्स के डॉक्टरों ने खुद ही खून व पेशाब की जांच शुरू कर दी है। पहले से व्यवस्था दुरुस्त रखने का फायदा यह हुआ कि रोगियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा।

पैथोलॉजी की जांच रिपोर्ट अब मरीज के वाट्सएप पर

बता दें कि एम्स गोरखपुर में हिंद पैथोलॉजी जब तक खून व पेशाब की जांच करती थी, रिपोर्ट के लिए रोगियों व उनके स्वजन को आयुष भवन जाना पड़ता था। रिपोर्ट लेकर दुबारा वापस OPD में आकर तब डॉक्टर को दिखाना पड़ता था। तीमारदारों के साथ ही मरीजों को भी दिक्कत उठानी पड़ती थी। अब OPD भवन के फर्स्ट व सेकंड फ्लोर पर ही रिपोर्ट मिलने से रोगियों को काफी लाभ हो रहा है। उनको बिना वजह भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है। बायोकेमिस्ट्री विभाग की दो सौ रुपये तक की जांच मुफ्त होने से रोगियों को आर्थिक फायदा भी हो रहा है। साथ ही एम्स में पेपरलेस काम की दिशा में भी प्रगति होगी।

मेजर जनरल (रि) डॉ. विभा दत्ता, कार्यकारी निदेशक

कार्यकारी निदेशक ने बताया कि एम्स कई मेडिकल की जांच के बाद अब अन्य विभागों की जांच का रेट भी कम करने की तैयारी में है। इसके लिए लिस्ट फाइनल करने का काम चल रहा है। रेट तय करने के बाद HOD के साथ समीक्षा किया जाएगा। साथ ही चेयरमैन पद्मश्री डॉ. हेमंत कुमार की भी अनुमति ली जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पीडीएफ से पेपरलेस काम को भी बढ़ावा मिलेगा साथ ही मरीज और तीमारदारों को भी काफी सहूलियत होगी।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / एम्स गोरखपुर दे रहा है मरीजों को बड़ी सुविधा, नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़

