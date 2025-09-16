Patrika LogoSwitch to English

मेरे बेटे के हत्यारों को मारा जाए, छात्र की हत्या के बाद मां, पिता हुए बदहवास…आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी इंचार्ज पर लगाए गंभीर आरोप

गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव में सोमवार की देर रात पशु तस्करों ने छात्र दीपक गुप्ता को अगवा कर गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद गांव में बवाल मच गया।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 16, 2025

Gorakhpur, up news,
फोटो सोर्स: फाइल फोटो, छात्र की हत्या के बाद गोरखपुर बे भारी बवाल

मंगलवार की सुबह पिपराइच क्षेत्र में छात्र की हत्या की खबर फैलते ही आक्रोशित लोगों ने गोरखपुर–पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर चार थानों की फोर्स पहुंच गई। सुबह दस बजे भीड़ और पुलिसवाले आमने-सामने थी ,भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। थोड़ी ही देर में भीड़ बेकाबू हो है और पथराव शुरू कर दी। किसी तरह पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। ग्रामीण स्थानीय पिपराइच चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

मां बोली…बेटे के हत्यारों को भी मारा जाए

इधर बेटे की हत्या के बाद मां सीमा बदहवास हो गई है, उसका रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि सभी तस्करों को मार दिया जाए, तभी मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। पिता दुर्गेश गुप्ता को परिजन और ग्रामीण संभाले हुए हैं। पिता ने SDM को लेटर सौंपा, कहा- 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। पूरे क्षेत्र में काफी तनाव व्याप्त है।

DIG, SSP भी मौके पर पहुंचे

सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह ने बताया कि सोमवार रात में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। शासन-प्रशासन की ओर से परिवार के लोगों की ओर से दिए गए मांग को स्वीकार कर लिया गया है। इनकी ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पूरी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रात में एक पशु तस्कर पकड़ा गया था। उससे पूछताछ की जा रही है। उसके मोबाइल की भी जांच की जा रही है। गोरखपुर में DIG शिवसिंपी चनप्पा और SSP राजकरण नय्यर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अधिकारियों हालात का जायजा लिया। इसके अलावा परिजनों से बातचीत भी की।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / मेरे बेटे के हत्यारों को मारा जाए, छात्र की हत्या के बाद मां, पिता हुए बदहवास…आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी इंचार्ज पर लगाए गंभीर आरोप

