मेरे बेटे के हत्यारों को मारा जाए, छात्र की हत्या के बाद मां, पिता हुए बदहवास…आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी इंचार्ज पर लगाए गंभीर आरोप

मंगलवार की सुबह पिपराइच क्षेत्र में छात्र की हत्या की खबर फैलते ही आक्रोशित लोगों ने गोरखपुर–पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर चार थानों की फोर्स पहुंच गई। सुबह दस बजे भीड़ और पुलिसवाले आमने-सामने थी ,भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। थोड़ी ही देर में भीड़ बेकाबू हो है और पथराव शुरू कर दी। किसी तरह पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। ग्रामीण स्थानीय पिपराइच चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
इधर बेटे की हत्या के बाद मां सीमा बदहवास हो गई है, उसका रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि सभी तस्करों को मार दिया जाए, तभी मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। पिता दुर्गेश गुप्ता को परिजन और ग्रामीण संभाले हुए हैं। पिता ने SDM को लेटर सौंपा, कहा- 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। पूरे क्षेत्र में काफी तनाव व्याप्त है।
सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह ने बताया कि सोमवार रात में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। शासन-प्रशासन की ओर से परिवार के लोगों की ओर से दिए गए मांग को स्वीकार कर लिया गया है। इनकी ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पूरी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रात में एक पशु तस्कर पकड़ा गया था। उससे पूछताछ की जा रही है। उसके मोबाइल की भी जांच की जा रही है। गोरखपुर में DIG शिवसिंपी चनप्पा और SSP राजकरण नय्यर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अधिकारियों हालात का जायजा लिया। इसके अलावा परिजनों से बातचीत भी की।