मेरे बेटे के हत्यारों को मारा जाए, छात्र की हत्या के बाद मां, पिता हुए बदहवास…आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी इंचार्ज पर लगाए गंभीर आरोप

सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह ने बताया कि सोमवार रात में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। शासन-प्रशासन की ओर से परिवार के लोगों की ओर से दिए गए मांग को स्वीकार कर लिया गया है। इनकी ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पूरी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रात में एक पशु तस्कर पकड़ा गया था। उससे पूछताछ की जा रही है। उसके मोबाइल की भी जांच की जा रही है। गोरखपुर में DIG शिवसिंपी चनप्पा और SSP राजकरण नय्यर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अधिकारियों हालात का जायजा लिया। इसके अलावा परिजनों से बातचीत भी की।