खतरे में सीएम की सुरक्षा, गोरखनाथ मंदिर से सटे अल्पसंख्यकों के 11 घर खाली कराने की तैयारी

Preparations To Vacate 11 Houses Of Minorities Adjacent To Gorakhnath Temple. CM Yogi Adityanath की सुरक्षा वजहों से गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित अल्पसंख्यकों के 11 घरों को खाली कराया जाएगा। जिला प्रशासन का दावा है कि सब की सहमति से घर खाली करवाया जा रहा है।