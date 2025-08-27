Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

दशहरा, दीपावली, छठ पर रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन, जानकारी रेल वन ऐप पर उपलब्ध

आगामी त्योहारों के समय यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और छपरा स्टेशनों पर स्पेशल व्यवस्था की है। स्टेशन के बाहर अतिरिक्त वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों और रेलवे स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 27, 2025

फोटो शीर्ष: सोशल मीडिया, त्योहारों के मौसम में चलेगा स्पेशल ट्रेन

आगामी दशहरा, दीपावली, छठ महापर्व पर अपने घर आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत देते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के समय रेगुलर ट्रेनों में सीटें पहले से ही फुल हो चुकी हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है, उनके अनुसार अभी तक गोरखपुर से धनबाद, गोरखपुर से आसनसोल, छपरा से जलना और रांची से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें घोषित की गई हैं। वहीं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसी जगहों से भी स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना प्रगति पर है।

स्पेशल ट्रेनों का रूट और समय

जालना–छपरा (07651) ट्रेन को 27 अगस्त से 26 नवम्बर तक हर बुधवार को जालना → वाराणसी → औड़िहार → गाजीपुर सिटी → बलिया → छपरा के बीच चलाया जाएगा।

छपरा–जालना (07652) ट्रेन को 29 अगस्त से 28 नवम्बर तक हर शुक्रवार को छपरा → बलिया → गाजीपुर सिटी → औड़िहार → वाराणसी → जालना के बीच चलाया जाएगा।

धनबाद–गोरखपुर (03677) ट्रेन को 14 सितम्बर से 30 नवम्बर तक (21 सितम्बर को छोड़कर) हर रविवार को धनबाद → वाराणसी → जौनपुर → औड़िहार → मऊ → भटनी → देवरिया → गोरखपुरके बीच चलाया जाएगा।

गोरखपुर–धनबाद (03678) ट्रेन को 15 सितम्बर से 1 दिसम्बर तक (22 सितम्बर को छोड़कर) हर सोमवार को गोरखपुर → देवरिया → भटनी → मऊ → औड़िहार → जौनपुर → वाराणसी → धनबादके बीच चलाया जाएगा।

रांची–गोरखपुर (08629) ट्रेन को 18 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक हर शनिवार को रांची → मटिहानी → देवरिया सदर → भटनी → गोरखपुर के बीच चलाया जाएगा।

गोरखपुर–रांची (08630) ट्रेन को 19 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक हर रविवार को गोरखपुर → भटनी → देवरिया सदर → मटिहानी → रांची के बीच चलाया जाएगा। CPRO ने यात्रियों को सलाह दी है कि सभी स्पेशल ट्रेनों की जानकारी रेल वन ऐप पर उपलब्ध है। यात्री ट्रेन का शेड्यूल, समय और सीट की जानकारी उसी ऐप से देख सकते हैं।

Published on:

27 Aug 2025 05:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / दशहरा, दीपावली, छठ पर रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन, जानकारी रेल वन ऐप पर उपलब्ध

