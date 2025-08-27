दशहरा, दीपावली, छठ पर रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन, जानकारी रेल वन ऐप पर उपलब्ध

आगामी दशहरा, दीपावली, छठ महापर्व पर अपने घर आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत देते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के समय रेगुलर ट्रेनों में सीटें पहले से ही फुल हो चुकी हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है, उनके अनुसार अभी तक गोरखपुर से धनबाद, गोरखपुर से आसनसोल, छपरा से जलना और रांची से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें घोषित की गई हैं। वहीं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसी जगहों से भी स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना प्रगति पर है।