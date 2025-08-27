लंगड़ाते हुए हवालात से निकले छेड़छाड़ के आरोपी, हाथ जोड़कर बोले– सभी लड़कियों को मानेंगे बहन

बरेली। कैंट थाना क्षेत्र में युवती का बाइक से पीछा कर उससे छेड़खानी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे हवालात से लंगड़ाते हुए बाहर आते दिखे। वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी गलती स्वीकारते नजर आए। उन्होंने कहा साहब हमें माफ कर दो… हमसे बड़ी गलती हो गई। सभी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हम वादा करते हैं कि अब ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे।
सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी का बाइक सवार दो युवकों ने पीछा किया और रास्ते में छेड़खानी की। सूचना मिलते ही एसएसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए और दो टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने बाइक को ट्रेस करते हुए मंगलवार को दोनों को धर दबोचा। घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई।
गिरफ्तार युवकों की पहचान आसिफ और शोएब, निवासी वजीरगंज (बदायूं) के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने वारदात कबूल की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।