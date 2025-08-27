लंगड़ाते हुए हवालात से निकले छेड़छाड़ के आरोपी, हाथ जोड़कर बोले– सभी लड़कियों को मानेंगे बहन

बरेली। कैंट थाना क्षेत्र में युवती का बाइक से पीछा कर उससे छेड़खानी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे हवालात से लंगड़ाते हुए बाहर आते दिखे। वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी गलती स्वीकारते नजर आए। उन्होंने कहा साहब हमें माफ कर दो… हमसे बड़ी गलती हो गई। सभी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हम वादा करते हैं कि अब ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे।