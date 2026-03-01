मंच पर फूट-फूटकर रोए कैबिनेट मंत्री, बोले- पिछली सरकारों ने हमारा हक खाया, बहन-बेटियों के साथ अन्याय किया

मंच से दहाड़ते-दहाड़ते अचानक डॉ. संजय निषाद का गला तब भर आया, जब उन्होंने निषाद समाज के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय का जिक्र छेड़ा। रुंधे हुए गले और आंखों में आंसू लिए उन्होंने पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 'हमारे समाज के साथ वर्षों तक अन्याय हुआ। पिछली सरकारों ने निषाद समाज को केवल 'वोट बैंक' की तरह इस्तेमाल किया और हमारे अधिकारों को बेरहमी से नजरअंदाज किया। हमारी बहन-बेटियों की इज्जत लूटी गई और हमारे मासूम बच्चों के भविष्य को जानबूझकर पीछे धकेल दिया गया।' डॉ. निषाद ने रुआंसे स्वर में कहा कि वर्षों तक उनके समाज को शिक्षा और रोजगार से दूर रखकर गुमराह किया गया।