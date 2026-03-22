ऊंची जातियों के नहीं, आपका हिस्सा लेदरमैन (दलित) और मिल्कमैन (यादव) खा रहे हैं, सपा और बसपा पर संजय निषाद का बड़ा हमला

प्रदेश में गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, फतेहपुर आदि जिलों में निषाद बड़ी संख्या में हैं। 2022 विधानसभा में NDA गठबंधन में निषाद पार्टी ने 15 सीटों पर लड़ी थी। तब 9 सीटों पर उसे जीत मिली थी। इसमें से 6 उसके सिंबल पर जीते थे। अन्य भाजपा के सिंबल पर चुने गए थे। " यूपी में चारों रैली के जरिए मैं निषाद-केवट-मल्लाहों को बताना चाहता हूं कि आपका हक ऊंची जाति के लोग नहीं खा रहे हैं। बल्कि आपका हिस्सा लेदरमैन (दलित) और मिल्कमैन (यादव) खा रहे हैं।