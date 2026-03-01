धर्मांतरण पर गोरखपुर पुलिस की बड़ी कारवाई, एक महिला समेत चार गिरफ्तार…निशाने पर थे गरीब हिंदू परिवार

रविवार को गोरखनाथ थाना क्षेत्र के सूरजकुंड निवासी शीतल मिश्रा ने गुलरिहा थाने में लिखित तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग धन का लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, बिहार निवासी विल्सन नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने स्वयं धर्म परिवर्तन करने के बाद अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया। उस पर कुशीनगर के रामकोला निवासी अमित सिंह, उसकी मां रीता देवी, गुलरिहा के सरहरी निवासी विक्की कुमार और पीपीगंज के वार्ड नंबर छह निवासी कन्हैया यादव के साथ मिलकर धर्मांतरण की गतिविधियां चलाने का भी आरोप है।