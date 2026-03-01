सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, डंपरों की शुरू हुई कोडिंग…ड्राइवरों को लापरवाही से उजड़ रहे हैं परिवार

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की एक ठोस पहल है। आने वाले दिनों में यह अभियान लगातार जारी रहेगा और तब तक चलाया जाएगा जब तक जनपद के सभी डंपरों की कोडिंग प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती। अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डंपर वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, दुर्घटनाओं में कमी लाना और आम जनता को सुरक्षित यातायात वातावरण उपलब्ध कराना है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कानून का पालन हर हाल में कराया जा सके।