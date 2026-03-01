पुलिस के सामने भाई ने तमंचे से बहन को मारी गोली, 4 दिन पहले गांव के ही युवक संग भाग गई थी युवती

सोमवार को पुलिस टीम राखी को मेडिकल परीक्षण के लिए फतेहपुर CHC लेकर पहुंची थी। राखी अभी पुलिस की गाड़ी में ही बैठी थी कि तभी उसके दो भाई, रवि और मॉन्टी, वहां पहुंच गए। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, भाइयों ने नफरत में अंधी होकर बहन के सिर में गोली उतार दी। गोली चलते ही अस्पताल परिसर में भगदड़ मच गई। पुलिस कर्मियों ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर रफूचक्कर हो गए।