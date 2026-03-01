गोरखपुर पुलिस का 72 घंटे का विशेष अभियान, पहले दिन 1645 हिस्ट्रीशटरों की जांच : 157 फरार, 122 जेल में

अभियान के पहले दिन पुलिस टीमों ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई करते हुए 1645 हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन किया। इस दौरान 1013 अपराधी अपने-अपने घरों पर मौजूद पाए गए। ऐसे सभी व्यक्तियों की वर्तमान गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के लिए संबंधित थानों और बीट पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की पुनरावृत्ति न हो सके।