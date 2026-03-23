Kanpur News: एमबीबीएस में दाखिले का झांसा देकर ठगी, सिलीगुड़ी से दो शातिर गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, 27 फरवरी को कल्याणपुर निवासी सुनील कुमार ने थाना कल्याणपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि डॉ. आर.बी. गुप्ता नाम का एक व्यक्ति उनसे संपर्क में आया और खुद को बिहार के कटिहार स्थित एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बताया। आरोपी ने उनकी बेटी का एमबीबीएस में दाखिला कराने का भरोसा दिलाते हुए सीट सुनिश्चित कराने की बात कही।आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए शुरुआत में सीट अलॉटमेंट के नाम पर 4 लाख रुपये ट्रांसफर कराए। इसमें 25 हजार रुपये कथित कॉलेज के खाते में और 3 लाख 75 हजार रुपये एक ट्रस्ट के खाते में जमा कराए गए। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित को पटना बुलाया और वहां सीट अलॉटमेंट लेटर देने का आश्वासन दिया।