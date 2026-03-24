इंस्टा पर स्टेट्स “अब और जीना नहीं चाहती”, कमरे में पड़ी थी स्पाइस जेट की लेडी कर्मचारी की लाश…

एम्स पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को आशंका है कि युवती की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। शिवांगी चार बहन दो भाई थी। घटना की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। एम्स थाना प्रभारी सीपी पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी। वाट्सएप पर स्टेटस लगाने के संबंध में जांच चल रही है। युवती का मोबाइल फोन कब्जे में लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर घर रवाना हो गए हैं।