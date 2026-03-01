बुलेट पर बिना हेलमेट पत्नी संग सवार थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, उड़ाए ट्रैफिक नियमों को धज्जियां

ट्रैफिक नियमों को धता बताते हुए गोरखपुर में बिना हेलमेट के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकाली, इस दौरान मंत्री खुद अपनी पत्नी को बुलेट पर बैठा कर चल रहे थे लेकिन दोनों के सिर पर हेलमेट नहीं था। यही हाल उनके पुत्र का भी था…अब जनता सवाल कर रही है कि क्या ट्रैफिक पुलिस इनका चालान काटेगी, या फिर केवल आम लोगों के लिए ही रूल रेगुलेशन लागू रहता है। ऐसा दोहरा मापदंड सरकार में बैठे लोगों और आम जनता के बीच क्यों अपनाया जाता है।