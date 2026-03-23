गोरखपुर को मिलेगा आईटी पार्क, नौकरियों की होगी बाहर… सीएम योगी करेंगे लोकार्पण

गीडा में निर्मित आईटी पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आफ इंडिया (STPI) द्वारा बनाया गया है। सेक्टर 7 में 14 हजार 500 वर्ग फीट में निर्मित इस आईटी पार्क में आईटी सेक्टर की कंपनियां अपने कार्यालय खोलेंगी। कंपनियों से STPI द्वारा बातचीत जारी है। फिलहाल आईआईएम लखनऊ का एक्यूबेशन सेंटर यहां खुल रहा है। उन्हें जगह आवंटित कर दी गई है। इसमें 20 सीटें होंगी। आईआईएम लखनऊ यहां भी प्रशिक्षण शुरू करेगा।