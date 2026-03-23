ब्रजेश पाठक का सपा पर तीखा प्रहार: ‘100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल

ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में सपा पर तंज कसते हुए कहा कि “समाजवादी पार्टी का हाल वही है,100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।” इस कहावत के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि सपा अपने पुराने कार्यकाल की गलतियों को नजरअंदाज कर अब खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही है। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और इसे सपा पर सीधा हमला माना जा रहा है।