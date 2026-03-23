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ब्रजेश पाठक का सपा पर तीखा प्रहार: ‘100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसके शासनकाल को महिला सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया और पुराने दौर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।

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Ritesh Singh

Mar 23, 2026

ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला, बोले उनके शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

ब्रजेश पाठक का सपा पर हमला, बोले उनके शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Brajesh Pathak Attacks SP: उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सपा के पूर्व शासनकाल को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कानून-व्यवस्था और विशेषकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

कहावत के जरिए साधा निशाना

ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में सपा पर तंज कसते हुए कहा कि “समाजवादी पार्टी का हाल वही है,100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।” इस कहावत के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि सपा अपने पुराने कार्यकाल की गलतियों को नजरअंदाज कर अब खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही है। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और इसे सपा पर सीधा हमला माना जा रहा है।

महिला सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल

डिप्टी सीएम ने सपा शासनकाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में यह कहावत प्रचलित थी-“देख सपाई, बिटिया घबराई।” उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति बनी हुई थी। पाठक ने कहा कि उस दौर में अपराधियों के हौसले बुलंद थे और आम जनता, खासकर महिलाएं, असुरक्षित महसूस करती थीं।

संस्कृति और मर्यादा पर भी टिप्पणी

ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में सपा पर सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि “ये वही लोग हैं जो बंबई से डांसर बुलाकर कार्यक्रम आयोजित करते थे और उसका आनंद लेते थे।” इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने सपा के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उनका यह बयान भी राजनीतिक विवाद को और हवा दे सकता है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर सपा के अतीत पर आरोप लगाए गए हैं।

‘बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं’

डिप्टी सीएम ने दोहराया कि सपा शासनकाल में प्रदेश में बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कानून-व्यवस्था को मजबूत किया है और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है।

भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में वर्तमान सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कानून-व्यवस्था में व्यापक सुधार किया है और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में अपराधियों के मन में कानून का डर है और जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है।

सियासी माहौल हुआ गरम

डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भाजपा और सपा के बीच पहले से ही तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, ऐसे में इस तरह के बयान माहौल को और गरमा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए दोनों दलों के बीच बयानबाजी और तेज हो सकती है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार

ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। आमतौर पर ऐसे बयानों के बाद विपक्ष भी पलटवार करता है, जिससे राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है।

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Updated on:

23 Mar 2026 12:31 pm

Published on:

23 Mar 2026 12:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ब्रजेश पाठक का सपा पर तीखा प्रहार: ‘100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली’, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल

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