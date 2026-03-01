कमर्शियल एलपीजी आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी, 30% से बढ़ाकर 50% किया गया, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा व औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा लाभ

उन्होंने बताया कि विशेष रूप से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और डेयरी इकाइयों को इस बढ़े हुए आवंटन का सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकारी सब्सिडी वाले कैंटीन, सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) तथा प्रवासी मजदूरों के लिए उपयोग में आने वाले 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर भी इस प्राथमिकता सूची में शामिल किए गए हैं।