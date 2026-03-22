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Lucknow में सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम: 1200 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र

Lucknow में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 492 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि 736 अभ्यर्थियों को अन्य संस्थानों में पत्र मिलेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बड़ा सहारा।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 22, 2026

लखनऊ में 492 नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया बल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

लखनऊ में 492 नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया बल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lucknow में रविवार को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 492 नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम लोकभवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। इस पहल को प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं 492 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जबकि शेष 736 चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में आयोजित लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 1228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति दी जा रही है, जो राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी की गई है। विभाग का मानना है कि इन नियुक्तियों से प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को बेहतर उपचार और देखभाल मिल सकेगी। साथ ही अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सा स्टाफ पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकेगा।

नवचयनित नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में की जाएगी। इनमें आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा और बदायूं शामिल हैं। इसके अलावा कानपुर स्थित जेके कैंसर संस्थान और हृदय रोग संस्थान में भी इनकी नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती की एक खास बात यह है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक रही है। कुल चयनित अभ्यर्थियों में 1097 महिलाएं और 131 पुरुष शामिल हैं। यह आंकड़ा न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि नर्सिंग पेशे में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नर्सिंग स्टाफ किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ होता है। मरीजों की देखभाल, उपचार की निरंतर निगरानी और अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में नर्सिंग अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम होती है। ऐसे में बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति जैसे कदम इसी दिशा में उठाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को भी उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

लोकभवन में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम न केवल नियुक्ति पत्र वितरण तक सीमित रहेगा, बल्कि यह नवचयनित नर्सिंग अधिकारियों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उन्हें संबोधित करते हुए उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में भी मार्गदर्शन देंगे।

सरकार की मंशा है कि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। इसके लिए चिकित्सा ढांचे को मजबूत करना और योग्य मानव संसाधन उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। इस दृष्टि से यह नियुक्ति प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। अंततः, यह कहा जा सकता है कि नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों की यह नियुक्ति न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति देगी, बल्कि मरीजों को बेहतर इलाज और देखभाल सुनिश्चित करने में भी सहायक साबित होगी। इससे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

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Updated on:

22 Mar 2026 09:29 am

Published on:

22 Mar 2026 09:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow में सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम: 1200 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र

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