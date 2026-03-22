Lucknow में सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम: 1200 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र

विशेषज्ञों का मानना है कि नर्सिंग स्टाफ किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ होता है। मरीजों की देखभाल, उपचार की निरंतर निगरानी और अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में नर्सिंग अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम होती है। ऐसे में बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति जैसे कदम इसी दिशा में उठाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को भी उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।