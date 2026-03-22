Lucknow Crime: लखनऊ के निशातगंज में रिटायर्ड महिला की हत्या, सीसीटीवी बंद मिलने से बढ़ा शक

Lucknow Murder Case: राजधानी लखनऊ के निशातगंज इलाके में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां सचिवालय से सेवानिवृत्त एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। महिला का शव उनके ही घर के एक कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 69 वर्षीय निर्मला देवी के रूप में हुई है, जो अपने बेटे, बहू और पोती के साथ रहती थीं। घटना के समय वह घर में अकेली थीं। उनके पति का दो वर्ष पूर्व निधन हो चुका था।