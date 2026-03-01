UP Weather Change: लखनऊ में बढ़ेगा तापमान, एक हफ्ते में 10 डिग्री तक गर्मी बढ़ने के आसार

UP Temperature Rise: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। हाल के दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जहां प्रदेश के कई हिस्सों में बादल, हल्की बारिश और तापमान में गिरावट देखने को मिली, वहीं अब मौसम साफ होने के साथ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

