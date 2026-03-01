UP Politics: ईद पर अखिलेश का हमला, कानून व्यवस्था पर सवाल और 2027 चुनाव को लेकर बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल रही है। उन्होंने एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री जहां से कई बार चुने गए हैं, वहां एक छात्र ने छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं।”इसके साथ ही उन्होंने Gorakhpur का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी अवैध गतिविधियां सामने आई हैं। “इससे पहले गोरखपुर में भी गोरखधंधा होते देखा, पूरे प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है।” उनके इन बयानों से साफ है कि वह कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।