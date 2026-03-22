गोरखपुर में युवकों के स्टंट पर SSP सख्त, पकड़े जाने पर BNS की धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा

सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में शनिवार को गीडा सेक्टर-11 के आवासीय क्षेत्र में कुछ युवक सार्वजनिक सड़क पर थार गाड़ियों से स्टंट कर वीडियो बना रहे थे। इससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया।जानकारी के अनुसार, युवकों को स्टंटबाजी करते देख स्थानीय लोगों ने स्थिति को जोखिम भरा मानते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए दो थार वाहनों को सीज कर दिया।