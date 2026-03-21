गोरखपुर में फर्जी IAS बनकर शादी रचाई, विदाई के बाद खुली पोल…लड़कियों की तस्करी से भी जुड़ा मामला

बीते 11 मार्च 2026 को नंदानगर स्थित दुर्गा मैरिज लॉन में धूमधाम से शादी हुई, जिसमें लड़की के पिता ने करीब 30 लाख रुपये खर्च किए। पीड़ित ने बताया कि 12 मार्च को बारात विदा होने के बाद शादी में आए व्यक्ति से जानकारी मिली कि युवक आईएएस नहीं है। वह फर्जी आईएएस बनकर शादी कर लिया है। इसके बाद परिजन उसके बताए गए पते पर पहुंचे तो वहां एक छोटे से कमरे में उनकी बेटी मिली,जबकि आरोपी प्रीतम और उसकी बहन देखते ही मौके से फरार हो गए। पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी पहले भी दो शादियां फर्जी पहचान के आधार पर कर चुका है।