‘राजा को मारो, सब खत्म हो जाएगा’… गोरखपुर में भाजपा नेता हत्याकांड में नया खुलासा ! छह साजिशकर्ता गिरफ्तार

पुलिस ने जिन छह आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया है वे सभी राज चौहान उर्फ निरहुआ को मारने के लिए उकसाया था। मृतक राजकुमार के भतीजे नीरज चौहान ने 21 फरवरी को राज के भाई को मारा-पीटा था। शिकायत करने गई राज की मां का गाली देकर भगा दिया था। इसके बाद से ही राज चौहान नीरज को जान से मारना चाह रहा था। लेकिन सभी आरोपियों ने मिलकर उसे समझाया कि नीरज को मारोगे तो राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, राजकुमार को मारने के बाद नीरज को मारने का प्लान तैयार किया गया था।