राप्तीसागर एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा युवक, ऊपर से गुजर रही थी इलेक्ट्रिक लाइन…स्टेशन पर मची अफरातफरी

सूचना मिलने के बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और काफी समझाने बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। यह हंगामा आधा घंटे से ज्यादे तक चला इस दौरान ट्रेन भी खड़ी रही।इस मामले में आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक दसरथ प्रसाद ने बताया कि सूचना मिलते ही पूरी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सबसे पहले बिजली की सप्लाई बंद कराई गई और उसके बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि जब युवक के भाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वे लोग सीतामढ़ी जा रहे थे। उसके भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, जिसकी वजह से उसने ऐसी हरकत की। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, फिलहाल सुरक्षाकर्मियों की सजगता से बड़ा हादसा होने से टल गया।