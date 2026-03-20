Kanpur News:लालच में ATM सौंपा, महिला का बैंक खाता बना ठगों का अड्डा, मुकदमा दर्ज

वही पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और मुख्य आरोपी सुशांत पांडे की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। थाना प्रभारी ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी लालच या झांसे में आकर अपने बैंक से जुड़े दस्तावेज, एटीएम कार्ड या ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। थोड़ी सी लापरवाही आपको भी साइबर अपराध का हिस्सा बना सकती है।