Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में शादी के घर में सनसनीखेज वारदात…बाथरूम में खून से सनी लाश मिली, गांव में हड़कंप

झंगहा थाना क्षेत्र के जंगल-रसूलपुर में एक घर पर विवाह कार्यक्रम चल रहा था, जयमाल का कार्यक्रम होने के बाद रात में ताऊ के यहां आई शिवानी वहां से बगल में स्थित अपने घर चली गई। देर तक वह वापस शादी में नहीं आई तो उसकी मां नोहरी देवी ने उसे तलाश शुरू की।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 24, 2025

Up news, gorakhpur news

फोटो सोर्स: पत्रिका, गोरखपुर में युवती की गला रेत कर हत्या

गोरखपुर के झंगहा थानाक्षेत्र में एक युवती की उसके ही मायके में गला रेत कर हत्या कर दी गई है, खून से सना शव उसके बाथरूम में पड़ा था। जानकारी के मुताबिक झंगहा थाना क्षेत्र में शिवानी निषाद की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घर के बाथरूम में उनका खून से सना शव मिला। जिसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, मौकर पर पहुंची झंगहा थाने की पुलिस और डॉग स्कॉवयड टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया।

बाथरूम में मिली शादीशुदा युवती की खून से सनी लाश, गला रेत कर की गई थी हत्या

जानकारी के मुताबिक झंगहा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर 2 लक्ष्मीपुर की नोहरी देवी की बेटी शिवानी शुक्रवार को मायके आई थी, आठ माह पहले उसकी शादी हुई थी। मायके में उसके ताऊ की लड़की की शादी में वह आई थी। 23 नवंबर की रात घर से शादी कार्यक्रम चल ही रहा था। अचानक परिजनों को शिवानी काफी देर से जब नहीं दिखी तब उसकी मां उसे ढूंढते हुए बगल में ही अपने घर पहुंची। जब किसी कमरे में शिवानी नहीं मिली तब वही बाथरूम में हैं , दरवाजा खुलते ही सामने का दृश्य देख वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। बाथरूम में खून से लथपथ शिवानी की लाश पड़ी थी, उसका गला रेत कर हत्या की गई थी। इसके बाद तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। विवाह के कार्यक्रम में मातम पसर गया। परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दिए। बता दें कि शिवानी के पिता की दस साल पहले मौत हो चुकी थी, और वह तीन बहन, एक भाई है। शिवानी की शादी आठ माह पहले देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव के भीम निषाद से हुई थी। पति बाहर रहकर काम करता है। शिवानी की मौत की सूचना दे दी गई है। ससुराल के लोग भी शिवानी के घर पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस हत्या की हर इंफाल से से जांच पड़ताल कर रही है। SO झंगहा अनूप सिंह ने बताया कि जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

नोएडा से रायबरेली जा रही स्लीपर बस यमुना एक्सप्रेस-वे पर पलटी, 20 यात्री घायल, शीशे तोड़कर बाहर निकाला
मथुरा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 11:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में शादी के घर में सनसनीखेज वारदात…बाथरूम में खून से सनी लाश मिली, गांव में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के मुकदमों की पैरवी करेंगे एडवोकेट आयुष शुक्ला, ग्रुप C पैनल में हुए शामिल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में चली गोली, एक घायल…आक्रोशित भीड़ ने कार में की तोड़फोड़

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर बोलेरो बनी फुटबॉल, सामने का दृश्य देख दहशत में आए राहगीर…ड्राइवर फरार, मामला संदिग्ध

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

दो मंजिला मकान में लगी आग, सामान जल कर राख…गोरखपुर में पांच दिनों में आग लगने की छठवीं घटना

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

SIR फॉर्म पर सावधान…अनजान BLO को न बताएं OTP, सेकेंडों में खाली हो जाएगा बैंक खाता…“सतर्क रहना ही सुरक्षा है”

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.