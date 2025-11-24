गोरखपुर में शादी के घर में सनसनीखेज वारदात…बाथरूम में खून से सनी लाश मिली, गांव में हड़कंप

जानकारी के मुताबिक झंगहा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर 2 लक्ष्मीपुर की नोहरी देवी की बेटी शिवानी शुक्रवार को मायके आई थी, आठ माह पहले उसकी शादी हुई थी। मायके में उसके ताऊ की लड़की की शादी में वह आई थी। 23 नवंबर की रात घर से शादी कार्यक्रम चल ही रहा था। अचानक परिजनों को शिवानी काफी देर से जब नहीं दिखी तब उसकी मां उसे ढूंढते हुए बगल में ही अपने घर पहुंची। जब किसी कमरे में शिवानी नहीं मिली तब वही बाथरूम में हैं , दरवाजा खुलते ही सामने का दृश्य देख वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। बाथरूम में खून से लथपथ शिवानी की लाश पड़ी थी, उसका गला रेत कर हत्या की गई थी। इसके बाद तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। विवाह के कार्यक्रम में मातम पसर गया। परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दिए। बता दें कि शिवानी के पिता की दस साल पहले मौत हो चुकी थी, और वह तीन बहन, एक भाई है। शिवानी की शादी आठ माह पहले देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव के भीम निषाद से हुई थी। पति बाहर रहकर काम करता है। शिवानी की मौत की सूचना दे दी गई है। ससुराल के लोग भी शिवानी के घर पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस हत्या की हर इंफाल से से जांच पड़ताल कर रही है। SO झंगहा अनूप सिंह ने बताया कि जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा।