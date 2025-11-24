नोएडा से रायबरेली जा रही स्लीपर बस यमुना एक्सप्रेस-वे पर पलटी, 20 यात्री घायल, शीशे तोड़कर बाहर निकाला

यमुना एक्सप्रेस-वे पर पलटी बस, घायलों को एंबुलेंस से इलाज के लिए ले जाते हुए, PC- X
मथुरा(Yamuna Expressway bus accident ) : नोएडा से रायबरेली जा रही एक AC स्लीपर बस अनियंत्रित होकर यमुना एक्सप्रेस-वे पर पलट गई। हादसा मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र के पास हुआ। बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए। घायलों को शीशे तोड़कर बस से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। बताया जा रहा है घायलों में तीन की हालत गंभीर है।
जानकारी के मुताबिक, हादसा 1.15 के आसपास थाना बलदेव इलाके में हुआ। हादसे का कारण ओवर स्पीडिंग बताया जा रहा है। तेज रफ्तार बस अचानक डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे के वक्त बस की स्पीड इतनी तेज थी कि पलटने के बाद भी कई मीटर तक घिसटती चली गई।
बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी की एक बस 35 यात्रियों को लेकर नोएडा से रायबरेली जा रही थी। बस जैसे ही बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे के माइल स्टोन संख्या 127 के पास पहुंची। तभी वह अचानक अनियंत्रित हो गई और पलट गईं।
राहगीरों ने बताया कि जैसे ही बस को पलटे देखा तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के 13 मिनट के भीतर 1 बजकर 28 मिनट पर पुलिस पहुंच गई। घायलों और यात्रियों को शीशा तोड़कर बस से बाहर निकाला गया। एंबुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। उन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कालेज और 17 यात्रियों को मथुरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मथुरा के बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान के मुताबिक यात्रियों से पूछताछ में पता चला कि बस नंबर- UP 22 AT 2877 रविवार रात को नोएडा से रवाना हुई थी। शादी के सीजन के चलते बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। उसमें 35 यात्री सवार थे। अधिकांश सो रहे थे बस की स्पीड काफी तेज थी। 1.15 बजे जैसे ही बलदेव इलाके में पहुंची। अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर चीख पुकार मच गई।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग