Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

नोएडा से रायबरेली जा रही स्लीपर बस यमुना एक्सप्रेस-वे पर पलटी, 20 यात्री घायल, शीशे तोड़कर बाहर निकाला

Yamuna Expressway bus accident : यमुना एक्सप्रेस-वे पर सुबह 4 से 5 बजे के करीब एक स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस नोएडा से रायबरेली जा रही थी।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 24, 2025

यमुना एक्सप्रेस-वे पर पलटी बस, घायलों को एंबुलेंस से इलाज के लिए ले जाते हुए, PC- X

मथुरा(Yamuna Expressway bus accident ) : नोएडा से रायबरेली जा रही एक AC स्लीपर बस अनियंत्रित होकर यमुना एक्सप्रेस-वे पर पलट गई। हादसा मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र के पास हुआ। बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए। घायलों को शीशे तोड़कर बस से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। बताया जा रहा है घायलों में तीन की हालत गंभीर है।

जानकारी के मुताबिक, हादसा 1.15 के आसपास थाना बलदेव इलाके में हुआ। हादसे का कारण ओवर स्पीडिंग बताया जा रहा है। तेज रफ्तार बस अचानक डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे के वक्त बस की स्पीड इतनी तेज थी कि पलटने के बाद भी कई मीटर तक घिसटती चली गई।

नोएडा से यात्रियों को लेकर रायबरेली जा रही थी बस

बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी की एक बस 35 यात्रियों को लेकर नोएडा से रायबरेली जा रही थी। बस जैसे ही बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे के माइल स्टोन संख्या 127 के पास पहुंची। तभी वह अचानक अनियंत्रित हो गई और पलट गईं।

तीन गंभीर घायल यात्रियों को आगरा भेजा गया

राहगीरों ने बताया कि जैसे ही बस को पलटे देखा तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के 13 मिनट के भीतर 1 बजकर 28 मिनट पर पुलिस पहुंच गई। घायलों और यात्रियों को शीशा तोड़कर बस से बाहर निकाला गया। एंबुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। उन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कालेज और 17 यात्रियों को मथुरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

1.15 मिनट पर हुआ हादसा

मथुरा के बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान के मुताबिक यात्रियों से पूछताछ में पता चला कि बस नंबर- UP 22 AT 2877 रविवार रात को नोएडा से रवाना हुई थी। शादी के सीजन के चलते बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। उसमें 35 यात्री सवार थे। अधिकांश सो रहे थे बस की स्पीड काफी तेज थी। 1.15 बजे जैसे ही बलदेव इलाके में पहुंची। अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर चीख पुकार मच गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 10:45 am

Published on:

24 Nov 2025 09:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / नोएडा से रायबरेली जा रही स्लीपर बस यमुना एक्सप्रेस-वे पर पलटी, 20 यात्री घायल, शीशे तोड़कर बाहर निकाला

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक बार फिर चर्चा में आए ASP अनुज चौधरी; इस बार खाकी वर्दी में बाबा के….

asp anuj chaudhary viral again this time in khaki uniform he touched feet of mauni baba mathura
मथुरा

बांकेबिहारी मंदिर कमेटी का बड़ा फैसला : अब इस जगह से दर्शन पूरी तरह बंद, गणेशजी मंदिर के ताले हटाने का आदेश

मथुरा

एक्‍शन में आई मथुरा पुलिस, दोनों पक्षों की दलीलों का सत्यापन करने के दिए निर्देश

Mathura
मथुरा

बांके बिहारी मंदिर में बवाल! धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन पर भीड़ बेकाबू, ASP अनुज चौधरी ने सेवादार को खींचकर निकाला

Banke Bihari Temple VIP Darshan (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
मथुरा

‘रालोद मेरे घर की पार्टी नहीं, यह आपकी, मैं खुद कार्यकर्ता’, तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बोले जयंत चौधरी

मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.