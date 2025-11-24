नोएडा से रायबरेली जा रही स्लीपर बस यमुना एक्सप्रेस-वे पर पलटी, 20 यात्री घायल, शीशे तोड़कर बाहर निकाला

मथुरा के बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान के मुताबिक यात्रियों से पूछताछ में पता चला कि बस नंबर- UP 22 AT 2877 रविवार रात को नोएडा से रवाना हुई थी। शादी के सीजन के चलते बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। उसमें 35 यात्री सवार थे। अधिकांश सो रहे थे बस की स्पीड काफी तेज थी। 1.15 बजे जैसे ही बलदेव इलाके में पहुंची। अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर चीख पुकार मच गई।