प्रतापगढ़ में सपा नेता की ताबड़तोड़ फायरिंग, पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे की हालत गंभीर…भारी तनाव

जानकारी के मुताबिक कोतवाली के सरियावा निवासी पूर्व प्रधान गुड्डू का बड़ा बेटा एहतेशाम उर्फ साहिल प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहा है। शनिवार की रात वह अपने छोटे भाई फुरकान के साथ घर के पास खड़ा था। शाम को बाइक हटाने के विवाद में पड़ोसी सपा समर्थक तनवीर मिल्की व अन्य लोगों से कुछ कहासुनी हुई थी। जिसे लेकर रात में फिर कहासुनी होने लगी।ग्रामीणों के अनुसार सपा से जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके तनवीर मिल्की अपने घर से असलहा लेकर पहुंचा और दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए। सिर और गले में गोली लगने के कारण फुरकान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ कर पहुंचे।