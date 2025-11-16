महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक सम्पन्न, कई महत्वपूर्ण फैसले हुए पारित

गोरखपुर नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की 11वीं बैठक शनिवार को महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और सहमति के साथ उन्हें पारित किया गया। बैठक की शुरुआत में नगर निगम गोरखपुर के वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया गया, जिसकी कुल राशि 164729.74 लाख है। प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति जताई, जिसके साथ बजट को मंजूरी मिल गई, बैठक में पारित प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार रहे।