गोवर्धन पूजा कर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं, बोले…गोवंश के महत्व का प्रतीक है गोवर्धन पूजा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गोवंश का क्या महत्व है, गोवर्धन पूजा इसका प्रतीक है। दीपावली जैसे महापर्व से इस आयोजन को जोड़कर इसकी महत्ता को और भी प्रभावी बनाया गया है। भारत की समृद्धि का आधार गोवंश रहा है। आज भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से देश में गोवर्धन योजना के अंतर्गत गाय के गोबर से बायो कंपोस्ट व एथेनाल बनाने का जो अभिनव प्रयोग शुरू हुआ है, वह गोवर्धन के संरक्षण व संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।गोवर्धन पूजा के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे। वहां 200 से अधिक लोगों की समस्या सुनी। उन्हें समाधान का भरोसा दिया।