गोवर्धन पूजा कर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं, बोले…गोवंश के महत्व का प्रतीक है गोवर्धन पूजा

मुख्यमंत्री सुबह गोरखनाथ मंदिर स्थित गोशाला पहुंचे और उन्होंने गोसेवा की। गायों की पूजा की। गोशाला में ही मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गोवर्धन पूजा की।

2 min read

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 22, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: X, मुख्यमंत्री ने की गोवर्धन पूजा

सनातन का मुख्य पर्व गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौवंश की पूजा कर गायों को गुड़, चना, रोटी व केला खिलाया। उन्हें माला पहनाई और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गोवर्धन पूजा की। इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव के पंच दिवसीय महापर्व की श्रृंखला में आज पावन गोवर्धन पूजा है, यह भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रतीक है।

गोवंश के लिए चल रहीं हैं तीन तरह की योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवंश के लिए तीन तरह की योजनां चलाई जा रही हें। पहली निराश्रीत गौवंश आश्रय स्थल की योजना है। यहां हर गांवश के लिए प्रति माह 15 सौ रुपये दिए जाते हैं। ऐसे ही सहभागिता योजना है। जिसमें कोई किसान द्वारा अगर गोवंश के संरक्षण व संवर्धन से जुड़ता है तो उसे 15 सौ रुपये प्रति गोवंश प्रदान किया जाता है। तीसरी योजना कुपोषित परिवारों के लिए है। निराश्रित गौ आश्रय स्थल से उन्हें दूध देने वाली गाय देते हैं। उन्हें हर महीने 15 सौ रुपये भी दिए जाते हैं।

भारत की समृद्धि का आधार गोवंश रहा, देश में चल रही है गोवर्धन योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गोवंश का क्या महत्व है, गोवर्धन पूजा इसका प्रतीक है। दीपावली जैसे महापर्व से इस आयोजन को जोड़कर इसकी महत्ता को और भी प्रभावी बनाया गया है। भारत की समृद्धि का आधार गोवंश रहा है। आज भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से देश में गोवर्धन योजना के अंतर्गत गाय के गोबर से बायो कंपोस्ट व एथेनाल बनाने का जो अभिनव प्रयोग शुरू हुआ है, वह गोवर्धन के संरक्षण व संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।गोवर्धन पूजा के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे। वहां 200 से अधिक लोगों की समस्या सुनी। उन्हें समाधान का भरोसा दिया।

Updated on:

22 Oct 2025 10:56 am

Published on:

22 Oct 2025 10:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोवर्धन पूजा कर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं, बोले…गोवंश के महत्व का प्रतीक है गोवर्धन पूजा

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

