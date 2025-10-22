कुत्ता भौंकने पर विवाद: प्रताड़ना से क्षुब्ध किशोर ने उठाया खौफनाक कदम, हुई मौत, BNS की धारा 108 में FIR

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के मदउ खेड़ा ने कोतवाली निवासी श्रवण पुत्र रामद्वारे ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि उनका भतीजा ऋतिक पुत्र संजू बीते 17 अक्टूबर को हिंदू खेड़ा से गुजर रहा था। विशंभर के घर के सामने से गुजरते समय पालतू कुत्ता ऋतिक को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने को लेकर ऋतिक और विशंभर के बीच बहस हो गई। 18 अक्टूबर को विशंभर अपने दो दोस्तों अमन और अभिषेक के साथ ऋतिक के घर पहुंच गया। जहां पर ऋतिक को प्रताड़ित किया गया। जिसे क्षुब्ध होकर 19 अक्टूबर को ऋतिक ने जहरीला पदार्थ का लिया। घर वालों ने ऋतिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे हैलेट रेफर कर दिया गया। लेकिन परिजन प्राइवेट अस्पताल लेकर चले गए। प्राइवेट अस्पताल से हैलेट जाते समय रास्ते में ऋतिक की मौत हो गई।