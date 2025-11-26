Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर से कश्मीर जाना अब हुआ आसान…जल्द शुरू होगी सीधी ट्रेन सेवा, यात्रियों को मिलेगी राहत

गोरखपुर से अब कश्मीर जाने के लिए जल्द ही ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। रेलवे बोर्ड से इसकी मंजूरी का इंतजार है। सीधी ट्रेन सेवा से व्यापार और यात्रियों के समय की भी बचत होगी।

Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 26, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, कश्मीर तक सीधी ट्रेन सेवा

गोरखपुर से कश्मीर जाने वाले यात्रियों की दिक्कत अब खत्म होने जा रही है, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से उधमसिंह नगर होते हुए कश्मीर तक सीधे ट्रेन चलाने की तैयारी में है। परिचालन विभाग ने इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही रेलवे बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हरी झंडी मिलने के बाद गोरखपुर से सीधे कश्मीर तक ट्रेनें शुरू की जाएंगी।

26 से 27 घंटे में पूरी हो जाएगी कश्मीर की दूरी

वर्तमान में गोरखपुर-जम्मू एक्सप्रेस (12537/12538): गोरखपुर से दोपहर 2.20 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन दोपहर 1 बजे जम्मू पहुंचती है। कुल समय: 22 घंटे 40 मिनट। अमरनाथ एक्सप्रेस (15653/15652): गोरखपुर से दोपहर 1.55 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 1.45 बजे जम्मू पहुंचती है। कुल समय: 23 घंटे 50 मिनट। बता दें कि जम्मू से कश्मीर तक सड़क मार्ग से यात्रा करने में करीब दस घंटे लगते हैं। वर्तमान में गोरखपुर से कश्मीर की कुल यात्रा समय लगभग 35 घंटे है। नई सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद गोरखपुर से कश्मीर की यात्रा समय घटकर केवल 26-27 घंटे रह जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा भी आसान होगा।

चिनाब पुल से होकर गुजरेगी कश्मीर जाने वाली ट्रेन, कश्मीर तक सीधी ट्रेन से मिलेगी बड़ी राहत

कश्मीर में उधमपुर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल तैयार किया गया है। बता दें कि यह पुल एफिल टॉवर से भी ऊंचा है। अध्ययन में यह पुल भूकंप सहित हर परिस्थिति में सुरक्षित साबित हुआ है। इस पुल के जरिए गोरखपुर से कश्मीर तक ट्रेनें तेज़ और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेंगी।सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा आसान और आरामदायक होगी। जम्मू से कश्मीर सड़क मार्ग पर होने वाली थकावट और कठिनाई से छुटकारा मिलेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि गोरखपुर से कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन सेवा लंबे समय से योजना में है। बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद रेलवे स्टेशन और रूट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेन संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएंगी। फिलहाल कश्मीर की सीधी रेल सेवा जुड़ने से यात्रियों को समय और सुविधा दोनों दुरुस्त मिलेगा।

Published on:

26 Nov 2025 02:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर से कश्मीर जाना अब हुआ आसान…जल्द शुरू होगी सीधी ट्रेन सेवा, यात्रियों को मिलेगी राहत

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

