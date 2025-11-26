गोरखपुर से कश्मीर जाना अब हुआ आसान…जल्द शुरू होगी सीधी ट्रेन सेवा, यात्रियों को मिलेगी राहत

कश्मीर में उधमपुर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल तैयार किया गया है। बता दें कि यह पुल एफिल टॉवर से भी ऊंचा है। अध्ययन में यह पुल भूकंप सहित हर परिस्थिति में सुरक्षित साबित हुआ है। इस पुल के जरिए गोरखपुर से कश्मीर तक ट्रेनें तेज़ और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेंगी।सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा आसान और आरामदायक होगी। जम्मू से कश्मीर सड़क मार्ग पर होने वाली थकावट और कठिनाई से छुटकारा मिलेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि गोरखपुर से कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन सेवा लंबे समय से योजना में है। बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद रेलवे स्टेशन और रूट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेन संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएंगी। फिलहाल कश्मीर की सीधी रेल सेवा जुड़ने से यात्रियों को समय और सुविधा दोनों दुरुस्त मिलेगा।